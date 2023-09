Entre los testimonios de personas que se acercaron al Cementerio de la Chacarita para el entierro de Silvina Luna, se encontraba Mariana, la mamá del Polaco, quien se presentó ante las cámaras de A24 y recordó la entrañable relación que tuvo con ella cuando el cantante estaba en pareja con la actriz.

“Me valoraba mucho, me respetaba mucho. Fue una muy buena mujer conmigo. Hermosa, un ángel”.

“Soy la mamá de El Polaco, yo la quería mucho a ella. Una chica muy respetuosa, la amaba con todo mi corazón. La quiero con todo mi corazón”, aseguró la señora, sensibilizada junto a los amigos, familiares y seguidores de la modelo.

“Me valoraba mucho, me respetaba mucho. Fue una muy buena mujer conmigo. Hermosa, un ángel. Es una lástima que ahora le estamos pidiendo a Dios para que haya Justicia. Pienso que es muy triste, estamos todos mal, pero va a a suceder, tengo fe de que ya lo está haciendo”, contó, entre lágrimas.

LA MADRE DEL POLACO DESPIDIÓ A SILVINA LUNA EN EL CEMENTERIO DE LA CHACARITA

Mariana también contó cómo está su hijo por la noticia, quien pidió Justicia por la muerte de su expareja y arremetió contra Aníbal Lotocki. “Está muy triste, la quería mucho”, contó.

“De hecho, antes de que se muera a Silvina yo le mandaba saludos con Puchi, que era como su hermana, porque estaba en contacto con ella y tenía ganas de ir a verla al hospital pero no se podía, estaba en terapia. Le mandó saludos míos y me dijo que me quería mucho”, reveló.

“Sentía que era como una mamá para ella. En ese tiempo me valoró mucho. Ninguna como ella. Muy triste”, concluyó, emocionada.