La versión de separación entre Jimena Barón y Matías Palleiro, tal como lo deslizó Ángel de Brito en las redes, obligó a la cantante a romper el silencio y tirar por la borda todas las especulaciones sobre su situación sentimental.

“Separada #LAM”, fue el tweet que compartió de Brito, dando a entender que Jimena le habría puesto punto final a su historia de amor. Sin embargo, la artista no dio lugar a dudas: “Che, yo no me separé”, atinó a decir.

Foto: Captura de Twitter

“No lo veo hace un mes al ‘culiado’ porque se pegó el viaje de su vida. Pero no me separen así”, continuó junto a un emoji de una carita triste y angustiada, con la que sentó postura sobre su noviazgo.

Foto: Captura de Twitter

Por último, el conductor del programa de América aclaró sus palabras: “Separada sólo físicamente. El novio se fue un mes de viaje #LAM”, cerró después de que los seguidores mostraran su interés en este tema.

EL PROFUNDO POSTEO DE JIMENA BARÓN, ENAMORADA DE MATÍAS PALLEIRO

Luego de compartir con sus seguidores en varias oportunidades lo feliz que se siente desde que apostó al amor junto a Matías Palleiro, Jimena Barón volvió a abrir su corazón en las redes.

“A mí, con la edad, me dejaron de resultar tan atractivas las diferencias y me empezaron a seducir las coincidencias”, comenzó diciendo la mamá de Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, en Instagram Stories.

“Un compañero con el que compartís y coincidís, trae mucha paz y armonía”, agregó, en referencia al hombre que logró conquistarla. Y cerró, emotiva: “Es fácil. Y lo fácil y sencillo, ahora me resulta lo más hermoso”.