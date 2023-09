Ángel de Brito respondió a las preguntas que sus seguidores le hicieron a través de sus stories de Instagram y no le dio la espalda al usuario que quiso saber en qué anda Jey Mammon, de quien se distanció -eran muy amigos- cuando Lucas Benvenuto lo denunció por abuso sexual infantil.

“¿Qué es de la vida de Jey Mammon?”, le preguntaron al conductor de LAM. Entonces, sorprendió al contar que el humorista desea volver a la televisión. Sin embargo, no de la mano de Telefe, sino del canal en el que trabaja Ángel.

“Quiere volver a la televisión. Se ofreció en América. Tiene contrato con Telefe hasta diciembre”, sentenció el conductor sobre su colega, quien fue desvinculado de La Peña de Morfi a pocos días de la denuncia de Lucas en su contra por abuso sexual infantil.

JEY MAMMÓN HABLÓ SOBRE LO QUE LE DEJÓ SU PRESENCIA EN LA FIESTA DE LOS MARTÍN FIERRO

“Yo siento que mi discurso siempre fue el mismo, lo que pasa es que me podés escuchar desde otro lado. (…) Sobre los Martín Fierro, yo siento que me encontré con mucha gente, me saludé con mucha gente y la imagen fue de unos dos minutos”, dijo, en referencia a la fotografía mencionada.

Al enterarse de que estaba hablando con Leo Árias, Jey Mammon recordó que fue uno de los que lo saludó. “Él es uno de los muchos con los que me saludé esa noche, porque la foto de esos dos minutos que me quedé solo… Leo es testigo de que me vi con mucha gente”, resaltó.

Juan Martín Rago, el nombre real del músico, habló también de su encuentro con Susana Giménez. “Le mandé un mensaje a través de su hija y le dije que era porque no tenía su teléfono. Me dijo ‘No tenés el nuevo’, porque yo la llamaba todo el tiempo como Estelita y la volvía loca porque creía que era una fanática de ella y seguro que lo cambió por mí”, cerró.