Angie Balbiani se consagró campeona de Pasaplatos Edición Famosos, el ciclo que conduce Carina Zampini por el trece, y se convirtió en la mejor cocinera famosa de la televión argentina.

Luego de varios meses de competencia, tras enfrentarse a los desafíos culinarios más extremos y a los jurados más exigentes, la periodista y actriz Angie Balbiani se quedó con el título.

En segundo lugar quedó Viviana Saccone y en tercero finalizó Barby Franco.

Angie Balbiani y Viviana Saccone.

ASÍ SE CONSAGRÓ ANGIE BALBIANI CAMPEONA DE PASAPLATOS EDICIÓN FAMOSOS

Para llegar a ser campeona, Angie Balbiani esperó con ansiedad la devolución de sus platos de parte de Dolly Irigoyen y Narda Lepes. ¿Qué dijeron del risotto?

Ángeles Balbiani, la campeona de Pasaplatos Edición Famosos.

“Encuentro que este risotto tiene un punto de cremosidad, que tiene sabor vegetal, que está limonado y que la langosta, a pesar de que está un poco sacada a los mordiscones de la caparazón, tiene una textura impecable del punto de cocción y esa cosa de poder morder y que no sea cremosa, porque cuando se pasa de cocción se vuelve cremosa”, dijo Dolly.

“La salsa emulsionó perfecta, la cantidad de arroz es demasiado, si bien el producto es blanco, el plato negro a mí no me gusta. Me parece que esto puede ser mucho más refinado, más una pequeña porción de risotto, un pedacito de langosta, la salsa del costado está bien o la langosta al costado con la salsa, pero me parece que el resultado es muy bueno”, cerró.