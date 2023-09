Aunque Vicky Xipolitakis decidió no llevar su caso a la Justicia, apuntó hacia Aníbal Lotocki por los padecimientos físicos que tiene. Hoy en Cortá por Lozano, tras el entierro de los restos de Silvina Luna, habló de su cambio de postura en la posibilidad de denunciar al médico y contó cómo sufrió con las intervenciones que le realizó.

“Dormidita yo viví otra situación muy similar a la de las víctimas. Fui por una cosa y me desperté y tenía otra. Después me tuve que hacer este otro retoque porque él había abusado de mi cuerpo sin darle yo mi consentimiento”.

“Los síntomas comenzaron enseguida. Desde siempre”, se sinceró la Griega en Cortá por Lozano, mientras detallaba cómo su cuerpo se resintió tras las operaciones que le realizaron.

“¿Vieron cuando entrenás, salís del gimnasio y te reduelen los músculos? Bueno, el músculo es como que se está solidificando y eso es un dolor constante. Aprendés a convivir con los dolores. A veces cuesta sentarse, pararse, caminar, hacer ejercicio”, contó.

Foto: Web

VICKY XIPOLITAKIS CONTÓ CÓMO ANÍBAL LOTOCKI LA OPERÓ Y LOS DOLORES QUE SUFRE EN LA ACTUALIDAD

“Todas las chicas son víctimas. El doctor… Bueno, no sé si llamarlo ‘doctor’, él decía que ponía otro producto”, recordó, en el ciclo de Vero Lozano mientras repitió un modus operandi que el doctor realizaba, al menos, con sus pacientes famosas.

“Ahí dormidita yo viví otra situación muy similar a la de las víctimas. Fui por una cosa y me desperté y tenía otra. Después me tuve que hacer este otro retoque porque él había abusado de mi cuerpo sin darle yo mi consentimiento. Por eso me hizo este otro retoque, con otras cosas que fueron para peor”, enumeró.

Allí también contó que habló con Fernando Burlando para ofrecerle su ayuda para llevar tras las rejas al médico que tendría, como una de sus víctimas, a su hermana Stefy Xipolitakis. “Yo preferiría no exponer todo porque no lo denuncié. Si sirve para que se haga Justicia, ahí estoy”, concluyó.