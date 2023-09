El 4 de septiembre, Ximena Capristo le reclamó con dolor a Marcelo Tinelli que no haya hecho mención a Silvina Luna en su regreso a la TV con Bailando 2023.

Un día después, la panelista le agradeció al conductor por las conmovedoras palabras que le dedicó a la actriz y modelo rosarina, que falleció el 31 de agosto.

“Gracias por tus palabras, Marcelo”, escribió Ximena en la historia que subió a Instagram, junto a una foto con Silvina, ambas participando del Bailando.

En ese posteo, Capristo citó una de las frases más significativas de Tinelli, quien pidió justicia por la muerte de Silvina Luna y Mariano Caprarola, operados por Aníbal Lotocki, acusado de mala praxis.

“Ojalá se haga justicia”, dijo Tinelli, y Ximena lo resaltó en su publicación.

LAS AFECTUOSAS PALABRAS DE MARCELO TINELLI SOBRE SILVINA LUNA

En el segundo programa de Bailando 2023, Marcelo Tinelli miró a cámara y le dedicó emotivas palabras a Silvina Luna.

“Ayer, la verdad, entre tanta vorágine, no pude hablar de ella. Quiero quedarme con la imagen de una persona que quisimos mucho, que participó dos años en este certamen y que yo tuve personalmente el placer de conocerla, de ser amigo de sus amigos”, dijo.

Con los ojos vidriosos y la voz quebrada, Tinelli continuó recordando a Silvina: “Compartimos un montón de comidas y un montón de momentos lindos, y dejó de estar”.

“Ojalá para Silvina Luna haya justicia en este país. No quiero culpar a nadie, pero esto que le pasó a Silvina le pasó a otro amigo mío que es Mariano Caprarola, con quien tengo audios de un poquito antes que muriera”.

“Creo que la mala praxis es tremenda y estas cosas, la verdad, es que no tienen que pasar, no deben pasar; y lo que menos exigimos desde este medio es justicia”.

“Les pido disculpas a todos aquellos que me decían que no había hablado de Silvina, pero ayer, en el medio de todo el fragor de todo lo que fue esta fiesta, me olvidé de hablar de una persona que quise mucho”, aseguró el conductor.

Conmovido, Tinelli concluyó: “En algún momento tuve ganas de ir a saludarla y verla al Hospital Italiano, pero ya no hubo tiempo; así que este programa, y este Bailando 2023 te lo dedicamos a vos Silvi”.