Los restos de Silvina Luna fueron despedidos en el Cementerio de la Chacarita y hasta allí se acercaron algunos de sus amigos famosos, como Cinthia Fernández, Ximena Capristo e Iliana Calabró. Esta última rompió en llanto al hablar de la actriz y pidió que la Justicia actúe, tanto en su caso como en el de Mariano Caprarola.

“Ellos estaban llenos de vida, de juventud, de ganas de salir adelante”.

“Es horrible. En 15 días tener que acompañar a dos personas queridas que estuvieron tan cerca de mío. Parece como ciencia ficción, qué querés que te diga… Tan jóvenes y llenos de vida”, lanzó, a Intrusos entra lágrimas.

“Necesitamos que se sepa. Los damnificados son montones. Hay un grupo al que me sumaron y tuve que dejar de verlo porque me hace muy mal”, comentó, sobre algunas supuestas víctimas del médico.

Foto: Captura de TV

ILIANA CALABRÓ LLORÓ Y PIDIÓ JUSTICIA EN EL ENTIERRO DE SILVINA LUNA

Iliana dialogó desde el cementerio con Flor de la Ve y juntas lamentaron la pérdida de sus amigos. “Es muy triste tener que enterrar en dos semanas a dos amigos”, se sinceró la conductora, a corazón abierto.

“No lo puedo creer. Qué te voy a decir a vos si los conocías como yo. Quizás a Silvina la llevaste hasta más de cerca. Ellos estaban llenos de vida, de juventud, de ganas de salir adelante”, afirmó la humorista.

Desbordada por el llanto, recordó la lucha del asesor de moda y la de la modelo. “Yo me iba a de viaje y me dejó un mensaje. ‘Yo estoy bien, mis riñones están limpios, Iliana andá tranquila’. Y cuando bajo del viaje de vuelta me dicen que se murió. Silvina había hecho todo ese trabajo espiritual, tenía tanta fuerza. Creí que eso la iba a salvar, pero no alcanzó. Es terrible”, expresó, muy conmovida.