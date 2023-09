Lucila La Tora Villar (29) optó por hacerse un retoque estético en la cara y causó estupor en las redes sociales por instar a Julieta Poggio a que haga lo mismo.

“El viernes fui de mi doctora y le dije ‘volveme cinco años más joven, por favor’. Y me clavé ampollita en los labios, botox y profiling. A la mier…”, arrancó la exparticipante de Gran Hermano 2022.

Sorprendida y complaciente, Julieta reaccionó en vivo en Fuera de Joda: “¡No me di cuenta!”.

“Es todo como un coso natural. Y le dije: ‘Nariz, no. Solo boca’. Y le dije que tenía que estar sorpresa pero plana. Profiling también en la mandíbula y chau”.

LA DUDA DE JULIETA POGGIO Y LA POLÉMICA RECOMENDACIÓN DE LA TORA VILLAR

Ahí, la protagonista de Coqueluche se preguntó: “¿Llegará el día que me tenga que hacer todo eso? No quiero…”.

Y la Tora afirmó: “Vos tenés para arrancar baby botox”.

Tora: “Vos, Juli, tenés para arrancar baby botox”.

Poggio: -¡No! ¡No quiero! No quiero botox. No quiero crecer, no quiero envejecer más.

Tora: -Es prevención de arrugas. Es poquito, no es tanto. Yo uso baby botox. Todos vamos a crecer…

Poggio: -Prefiero tener canas a tener arrugas.

Tora: -Bueno, amiga, por eso hay que usar botox, cremitas.

Al final, Lucila La Tora Villar indicó Julieta Poggio tenía “patas de gallo en los ojos” y exclamó: “Ay, sí. Baby botox, al toque. Tranqui. Botox y se soluciona todo”.