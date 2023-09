En medio de la tristeza y la bronca por la muerte de la querida Silvina Luna, Aníbal Lotocki, denunciado por la modelo por mala praxis, se atrincheró en su casa. En este contexto, varias personas se acercaron a su vivienda en Florida y llevaron adelante un “escrache” que, según Pochi de Gossipeame, fue muy violento.

La panelista, dueña de la cuenta que se dedica al mundo del espectáculo, compartió un adelanto de lo que fue la reaparición pública de Lotocki, condenado por “lesiones graves”, frente a la prensa y a las personas que se acercaron a expresarle su dolor e indignación.

“La reaparición pública de Lotocki, escándalo policial en la puerta de su casa, escrache y enfrentamiento”.

“La reaparición pública de Lotocki, escándalo policial en la puerta de su casa, escrache y enfrentamiento”, expresaron desde la cuenta de Intrusos al pie de la imagen de la casa del médico. A lo que Pochi sumó más datos, haciendo hincapié en que el reclamo fue “un montón”.

¿QUÉ DIJO POCHI DE GOSSIPEAME SOBRE EL ESCRACHE A ANÍBAL LOTOCKI?

“Esta violencia ya me parece un montón. Me contaban que no le queman el auto para que el seguro no se lo tome como destrucción total. No sé qué opinan de estos escraches violentos...”, sentenció Pochi, contundente.