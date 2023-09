En medio de la conmoción por la muerte de Silvina Luna, salieron a la luz los chats de la modelo con Aníbal Lotocki -a quien denunció por mala praxis- a los pocos días de la operación que cambió su vida para siempre. Desde Ibiza, en 2012, ella se comunicó con él haciendo hincapié en lo mal que se sentía. Mientras su dolor aumentaba, él la mandaba a entrenar.

“Hola Aníbal, te cuento que ya estoy en Ibiza, re engripada y con fiebre. No sé si la fiebre viene de la inflamación en la cola. Donde me rellenaste, tengo un hematoma, me duele y casi no puedo sentarme. No sé si fue el avión o el calor de acá, pero empeoró y me duele mucho. ¿Hay posibilidad de que se infecte algo? ¿Qué puedo hacer? Espero tu respuesta”, le había dicho ella, muy preocupada.

“Los pinchazos siguen... Tengo algo duro alrededor del músculo... ¿Se pudo haber encapsulado?”, reiteró Silvina, muy angustiada, en el chat que compartió TN en su noticiero.

LA TREMENDA RESPUESTA DE ANÍBAL LOTOCKI A LA PREOCUPACIÓN DE SILVINA LUNA

Antes de cerrar, compartieron la despreocupada respuesta de Lotocki ante el dolor de Silvina.

“Lo que sentís es parte de la cicatrización. Necesitás masajes o drenajes en la zona... Tenés que empezar a hacer gimnasia”, le contestó él, despreocupado, a pesar de que los dolores de Silvina aumentaban día a día.