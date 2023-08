A poco más de una semana de que se conozca el resonante romance de Javier Milei con Fátima Florez, la comediante se refirió por primera vez en televisión a su relación amorosa con el economista, que podría convertirse en el próximo presidente, y cómo ve la posibilidad de convertirse en la primera dama de la Argentina.

“¿Te podemos llegar a tener de Primera Dama? ¿Te imaginás en ese rol?”, disparó Mariana Fabbiani cuando las cámaras de DDM la captaron en los pasillos de América donde se reunió con Marcelo Tinelli.

“No pienso en eso de primeras damas. Realmente, entre nos, me parece un poco una tilinguería”.

Ante la picante consulta, la imitadora se rió y expresó su incomodidad. “No me gusta pensar en ese tipo de cosas… Nada. Estoy tranquila viviendo un momento muy lindo, como ya saben. Estoy muy feliz”, aseveró.

FUERTE FRASE DE FÁTIMA FLOREZ SOBRE LA POSIBILIDAD DE SER PRIMERA DAMA DE JAVIER MILEI

“Estoy pasando un momento lindo, feliz. No tengo mucho más para decir que eso. Vine acá por una reunión con Marcelo y con Chato y el Hoppe”, repitió.

“¿Se te cruzó que en breve pondrías convertirte en Primera dama?”, reintentó Franco Torcchia sobre el rol que podría llegar a ocupar. La comediante, súper honesta, prefirió la cautela.

“Obviamente sé que viene bien él y está muy bien posicionado, pero no se me ocurrió. No pienso en eso de primeras damas. Realmente, entre nos, me parece un poco una tilinguería”, señaló, mientras aseguraba que prefería no hacer futurología.