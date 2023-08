El romance de Fátima Florez y Javier Milei fue una sorpresa para todos y en LAM revelaron detalles de esta relación de la humorista y el candidato a presidente que nació en la mesa de Mirtha Legrand.

“Me contó que el viernes antes de las elecciones estuvieron juntos y después él se fue para el bunker. Me dijo que antes de despedirse, ese día estuvieron media hora abrazados”, dijo Ángel de Brito.

“El viernes antes de las elecciones estuvieron juntos y después él se fue para el bunker”.

“‘Pero media hora, ¿cómo?’, le pregunté a Fátima y me dijo ‘como una sopapa’”, siguió el conductor y agregó: “Me dijo ‘no nos podemos soltar, lo último que queremos es que se piense que es una construcción política, no me interesa”.

MARINA CALABRÓ REVELÓ CÓMO ESTÁ NORBERTO, EL EXMARIDO DE FÁTIMA FLOREZ, CON LA NOTICIA DEL ROMANCE

Mariana Calabró contó cómo está Norberto, el exmarido de Fátima Florez, con la noticia del romance de la humorista con Javier Milei: “Me contaron que lo pasó muy mal Norberto”.

Fátima Florez y su exmarido, Norberto Marcos.

“El círculo más íntimo de él me dice que todavía apostaba a una vuelta”, agregó la periodista y Yanina Latorre por su parte sumó: “Ya no trabajan más juntos, no le maneja más la carrera”.