Estuvo Valeria Lynch como invitada a Noche al Dente y una pregunta picantísima apuntó sobre el final de su amistad con Patricia Sosa. Enfrentadas y sin ánimos de reconciliarse, la cantante le dedicó filosas frases.

“Me dolió porque nunca me escuchó, pero ya está. Fue. Persiana bajísima. Que siga vendiendo entradas hablando de mua”.

“¿Harías un cover de una canción de Patricia Sosa?”, fue la pregunta del conductor. “No, prefiero de eso no hablar”, señaló, pero terminó extendiéndose.

“Para mí eso es fin. Pero fin, fin. Me dolió, no me enojó. Yo para que me enojen, sabés lo que tienen que hacerme… Y no llegó a hacerme mucho”, aseveró, sobre el final del gran vínculo que tenían.

Foto: Web

EL TREMENDO DARDO DE VALERIA LYNCH CONTRA PATRICIA SOSA

La artista subió la apuesta y la acusó de hacer prensa a su examiga con su pelea.

“Me dolió porque nunca me escuchó, pero ya está. Fue. Persiana bajísima”, lanzó, para disparar una fulminante frase. “Que siga vendiendo entradas hablando de mua”, se despachó.

Valeria también fue muy suspicaz sobre a quién le cantaría uno de sus máximos hits. “Que ganas de no verte nunca más es una canción que tengo a mucha gente para dedicársela. No, a ella no le dedicaría eso, para nada, pero sí a otra gente”, se sinceró, tal vez apuntando contra su exmarido, Cau Bornes.