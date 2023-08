Creer o reventar. El lunes por la noche, en la soledad de su casa, China Suárez hizo un vivo en Instagram, en el que habló de experiencias paranormales y un extraño hecho la descolocó.

“No me da nada de miedo lo paranormal. Cuando me separo de Nico, el papá de Rufi, yo me quedo viviendo sola y tuve que hacer una limpieza en la casa... Me pasaron miles de cosas paranormales, pero no me da miedo”, comenzó diciendo la actriz.

Acto seguido, la China contó algunas situaciones extrañas que vivió en la casa que compartió con el papá de su hija mayor, incluso cuando aún estaban en pareja.

“Yo todavía estaba viviendo con Nico, estaba haciendo una torta con mazapán para el bautismo de Rufi y tenía un ventanal que daba al jardín y vi pasar corriendo como a una persona con una capa negra”, reveló la China.

Y aseguró: “Se me paró el corazón, dejé la torta hasta que se hiciera de día. Me dio miedo porque lo que vi era negro, no era algo celestial”.

Atenta a los comentarios del chat, Suárez leyó en voz alta: “Es la muerte”. Y reaccionó: “¿Qué significa? ¿Estuve cerca de morir?”.

Con más vivencias paranormales en su haber, la actriz y cantante contó algunos hechos más que vivió en ese lugar. “Mucho más adelante me empezó a pasar que se me prendía la televisión sola y se me subía el volumen, mientras dormía”, agregó.

EL EXTRAÑO RUIDO QUE SE HIZO PRESENTE EN MEDIO DEL VIVO DE LA CHINA SUÁREZ

En plena charla con sus seguidores de Instagram, la China Suárez fue sorprendida con un extraño ruido en la habitación, en la que solo estaba ella y su perro Apolo.

La actriz y cantante estaba contando por primera vez y con suma seriedad un delicado momento que vivió con su hija Magnolia Vicuña, respecto a su salud, y pequeños golpecitos comenzaron a oírse de fondo.

“¿Escucharon? ¿Están escuchando los ruidos que escucho yo?”, les preguntó a sus seguidores, descolocada.

“Bueno, sigo. ¡Ven que hay que creer! No es Pochi (el perro). ¿Cómo va a hacer Pochi ese ruido? Igual, no pasa nada. No es nada malo”, dijo la China, y continuó con el vivo.