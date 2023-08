Luego de la repercusión mediática que tuvo la decisión de Juan Otero, el hijo de Flor Peña y Mariano Otero, de hacer una mega fiesta por su cumple de 15, Nazarena Vélez “mandó al frente” a su hijo menor, Thiago Rodríguez.

Con amor y humor, la actriz y panelista contó el pícaro pedido que le hizo Titi para la fiesta que quiere hacer para su cumpleaños de 13.

“Ahora a Titi le hago los 13. Quiere una fiesta con DJ, con comida y con poca luz”, contó Naza, dando paso a un ida y vuelta con Ángel de Brito y con las panelistas de LAM fue a pura humorada.

NAZARENA VÉLEZ HABLÓ DEL PÍCARO PEDIDO DE TITI PARA SU CUMPLE DE 13

Ángel de Brito: -Los nenes tienen que festejar lo que quieran, a los 15, a los 14...

Nazarena Vélez: -Claro, yo ahora a Titi le hago los 13. Quiere una fiesta con DJ.

Ángel: -¡Atención, Polémica en el Bar! ¡Quiere una fiesta a los 13!

Yanina Latorre: -No, eso es de nena (bromeó).

Nazarena: -Sí, te lo juro. Le alquilé el zoom y lo voy a hacer.

Yanina: -Ponele límites (risas).

Ángel: -¿Temática?

Nazarena: -Quiere un DJ, comida y que no haya mucha luz.

Marcela Feudale: -¡Qué escándalo! (bromeó).

Ximena Capristo: -Ya chapan.

Ángel: -Ahí hay una novia.

Nazarena: -Hay algo…

Ángel: -¿Te blanquea?

Nazarena: -Me blanquea, pero no, no. Este año ya tuvo varias fiestas así de sus compañeros, con poca luz.

Yanina: -Con la luz apagada, lo amo.

Ángel: -Mete mano a lo loco. ¿Te da cosa que empiece la pubertad de Titi?

Nazarena: -Me da cosa ver a Titi grande.

Ángel: -Ya es un señor (bromeó).

Yanina: -Ya no es más “Titi”. Aflojémosle con el “Titi”. Digámosle por el nombre.

Ángel: -En cualquier momento de agarra el gin tonic (bromeó).

Nazarena: -No, no. Alcohol, no.