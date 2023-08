Tras su aparición en The Mandalorian, Rosario Dawson vuelve a interpretar a Ahsoka Tano en la serie de Star Wars que lleva el mismo nombre y llegará a las pantallas de Disney+ este martes por la noche.

Esta nueva producción está ambientada unos cinco años después de la caída del Imperio, ocurrida en el Episodio VI, El Regreso del Jedi (Return of the Jedi, 1983) aunque está más emparentada con los sucesos de la serie animada Rebels, de quien heredó varios de sus personajes protagonistas.

imágenes de Ahsoka (Fotos: Disney / Lucasfilm)

Además de Dawson protagonizan Ahsoka Natasha Liu Bordizzo (Sabine Wren), Mary Elizabeth Winstead (Hera Syndulla), Ray Stevenson (Baylan Skoll), Ivanna Sakhno (Shin Hati), Diana Lee Inosanto (Morgan Elsbeth), David Tennant (Huyang), Lars Mikkelsen (Gran Almirante Thrawn) y Eman Esfandi (Ezra Bridger).

Leé más:

Amandla Stenberg será la protagonista de The Acolyte, la próxima serie de Star Wars

DE QUÉ TRATA AHSOKA, LA NUEVA SERIE DE STAR WARS

En esta nueva serie, la quinta que estrena Disney+ tras The Mandalorian, The book of Bobba Fett, Andor y Obi-Wan Kenobi, Ahsoka Tano investiga una amenaza emergente que se cierne sobre la galaxia que gobierna la Nueva República, que se encuentra todavía muy vulnerable.

Ahsoka, que era la padawan de Anakin Skywalker, el más heroico de los Jedi antes de convertirse en Darth Vader, descubrirá que la mano del Gran Almirante Thrawn (otros de los principales antagonistas de Rebels y también de varias novelas y comics) está detrás de varios acontecimientos que podrían traer de vuelta al Imperio a la vida, tras la supuesta muerte del emperador Palpatine.

imágenes de Ahsoka (Fotos: Disney / Lucasfilm)

De hecho, en la última temporada de The Mandalorian, se pudo ver cómo Thrawn está armando un complot para destruir a la Nueva República desde adentro hacia afuera con una estrategia maestra, fiel a su estilo.

Leé más:

Star Wars se pasa al anime con el tráiler de “Star Wars: Visions”

QUÉ HAY QUE VER PARA ENTENDER A AHSOKA TANO

La serie, escrita por Dave Filoni, productor ejecutivo junto a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson y Carrie Beck, se entiende por sí misma, pero de todas maneras, Disney+ ha programado toda una selección de los episodios más significativos de la Jedi correspondientes a las series Clone Wars y Rebels.

Si bien está alejada de la Orden Jedi hace años, Ahsoka continuó defendiendo la paz y la justicia en la galaxia y ahora, en esta nueva historia, asumirá el rol de maestra, que deberá impartir su sabiduría y conocimiento a la joven mandaloriana Sabine Wren, reconectando con su pasado y el impacto que éste tiene en su presente.

“Ahsoka es como una mentora. Es una samurái y está tratando de averiguar si es capaz de enseñarle a Sabine. ¿Será una buena maestra? ¿Sabine va a ser una buena estudiante? La lucha entre el maestro y el aprendiz es muy central en la serie”, explicó Dawson.

imágenes de Ahsoka (Fotos: Disney / Lucasfilm)

A diferencia de otras producciones de Disney+ que se estrenaron en los últimos meses, Ahsoka no estará disponible a primera hora en la plataforma para evitar que los “madrugadores” spoileen el contenido a los fans que trabajan por la mañana. De esta manera, los dos primeros episodios de Ahsoka se podrán ver en Argentina, Brasil y Uruguay a las 22, en México a las 19, en Perú, Colombia y Ecuador y a las 20 y en Chile a las 21.

Leé más:

Fans de Star Wars crean una increíble réplica de la nave espacial mandaloriana