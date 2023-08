Lola Latorre, la hija de Yanina y Diego, contó en diálogo con Socios del Espectáculo las críticas que recibía sobre su cuerpo en redes sociales y cuánto la afectó.

“A veces es mucha la presión, muchos comentarios, mucha gente violenta, tenía muchos comentarios negativos sobre mi cuerpo”, contó la influencer.

Lola Latorre habló con Socios del Espectáculo.

Al final, confesó: “Me decían anoréxica, que me coma un guiso de lentejas, me afectaba un montón, volvía a casa viendo los comentarios y me cagaba toda la verdad”.

LOLA LATORRE CONTÓ LA DECISIÓN QUE TOMÓ TRAS RECIBIR CONSTANTES CRÍTICAS SOBRE SU CUERPO

Lola Latorre reveló al programa matutino de eltrece la decisión que tomó después de recibir muchas críticas sobre su cuerpo en redes sociales.

“Hace un tiempo me cerré Twitter porque era demasiado”, dijo la influencer sobre la problemática de la salud mental y los haters en el mundo digital.