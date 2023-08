Atrás parece haber quedado la fuerte crisis que mantuvieron Sabrina Rojas y el Tucu López después de haberse separado a raíz de unos rumores de infidelidad del actor con otra chica. Y en medio de este feliz presente, la actriz dio una profunda nota hablando de esta nueva etapa en su vida.

“Cuando el problema no es mío, no tengo más ganas de salir a justificar, explicar. No me banco ni el rumor, y cuando todo decanta, ya está. Era su problema, su quilombo y que lo solucione él. Me corro porque me nace, ‘no se está hablando de mí así que solucionalo’”, comenzó diciendo Sabrina en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Para mí, fue un tema al que estamos expuestos. Yo cuando salgo con mis amigas estoy pendiente de que no sucedan situaciones. Me cuido cuando me hablan y esas cosas, para que no se pueda decir nada”, agregó tajante.

Y continuó: “A mí me parece importante que él no se coma un garrón por mi culpa, aunque sepa que no está pasando nada, a veces es inevitable. Nosotras, nuestras infidelidades no se saben, siempre sale más a la luz la infidelidad del hombre”.

Por otro lado, la entrevistada –que será parte del programa El debate del Bailando- dio detalles de cómo vivió la separación: “Nos tomamos nuestro tiempo. Lo que pasó fue medio endeble para nuestra relación. Nuestra idea era poder reacomodar otras cosas, esto terminó de lado. Nuestra charla tuvo más que ver con reacomodar cosas que no estaban sucediendo; tenemos vidas distintas, yo tengo hijos, él tiene su vida. Al Tucu le cuesta mucho subirse a una rutina que yo no puedo cambiar, por más que nos ensamblamos bien”.

Por último, la expareja de Luciano Castro (con quien tiene a Esperanza y Fausto) cerró, sincera: “Mis hijos y él son intuitivos, no les expliqué mucho. Les dije que estaba ocupado, pero ellos sí lo extrañaron”.

Sabrina Rojas oficializó su reconciliación con Tucu López en un romántico viaje a Tucumán

Lejos de la fuerte crisis que atravesaron Sabrina Rojas y Tucu López que hizo tambalear su noviazgo por varias semanas, la actriz compartió postales de su viaje a Tucumán donde oficializó en primera persona la reconciliación.

“Un poco de Tucumán”, escribió Sabrina en su cuenta personal de Instagram, donde se lo ve a puro mimo con su novio en la provincia donde él es oriundo. Además, Esperanza y Fausto (frutos de su relación anterior con Luciano Castro) también fueron parte de estos días de descanso.

Cabe recordar que a fines de junio pasado y en medio de los fuertes rumores de reconciliación, Sabrina y el Tucu ya se habían vuelto a mostrar juntos en el cumpleaños de un amigo en común, Lalo Mir, dejando en evidencia que se fueron de viaje a Mar del Plata para sellar la segunda oportunidad que se dieron.