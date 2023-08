Después de que en LAM pusieron imágenes de Morena Rial visitando a un pai umbanda, Nazarena Vélez se sinceró sobre la fuerte experiencia que vivió cuando fue invitada a participar de una ceremonia umbanda, un tiempo después del suicidio de Fabián Rodríguez, quien era su marido.

“Busqué en la umbanda paz por la muerte de Fabián”, reconoció. “Es una religión muy fuerte. Llegué a un lugar que era como una fiesta, un cumpleaños. Me dio miedo. Empezaron con los tambores, comienzan a danzar. Yo estaba con mi amigo que me dijo que me quede tranquila”, rememoró la actriz.

“Sentí una energía que no sentí nunca en mi vida. Un movimiento de energías… Alguien estaba hablando y le bajaba una entidad. A mí se me acercó una mujer y me empezó a hablar en portugués. Todo su cuerpo es distinto. Tienen movimientos que ni el mejor actor pueden hacer eso”, contó.

Nazarena Vélez y Fabián Rodríguez. Foto: Web

NAZARENA VÉLEZ CONTÓ QUE FUE A UN RITO UMBANDA TRAS LA MUERTE DE FABIÁN RODRÍGUEZ

“Quiero ser muy respetuosa porque hay mucha gente que lo hace con mucho amor y respeto. Yo respeto a todas las religiones”, destacó, diferenciando a las muchas vertientes de la religión espiritista.

“Yo fui y nadie me estaba mirando. Los rituales duran 5 horas. Cada uno estaba por un dramón, como alguien que tenía un hijo con cáncer. Por eso me da mucha pena Morena porque, excepto que vos creas mucho en la religión, tenés que estar desesperada”, aseveró la madre de Barbie Vélez.

Nazarena reconoció que buscó contención varias religiones ante el duro momento familiar que vivía. “Yo fui a hacer budismo, por ejemplo, y todo por desesperación por la muerte de Fabián”, se sinceró. “Eso que yo viví te puedo asegurar que trucho no era. Después puede haber gente mala que lo use para hacer males, seguramente”, afirmó.