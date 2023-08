Edith Hermida protagonizó un desconcertante e incómodo momento en Bendita. La panelista advirtió que la faltaba el celular y reaccionó picante en vivo.

“¡Me lo robaron acá!”, acusó Hermida, sin filtros. Acto seguido, Tamara Pettinato la llamó para ver si alguien contestaba su teléfono y el resultado, del primer, intento fue fallido.

LA REACCIÓN DE EDITH HERMIDA AL NO ENCONTRAR SU CELULAR

Beto Casella: -¿Se puede saber qué pasa? Veo movimientos, que te parás...

Edith Hermida: -Vine con mi celular y no lo encuentro. Me lo robaron acá, adentro del estudio.

Tamara Pettinato: -Te voy a llamar

Locutor: -¿Nos estás acusando de algo?

Beto: -¿Cómo que te lo robaron acá?

Edith: -Y me lo robaron acá.

Tamara: -Está acusando a todos. Detrás de cámara, a todos.

Beto: -Sos tan dispersa que no podés asegurar que viniste con el celular.

Edith: -Vine con el celular.

Tamara: -Te estoy llamando y da ocupado.

Beto: -¿Salta el contestador?

Tamara: -Seguro fue alguno de ellos.

Edith: -Seguro, me lo robaron.

Beto: -No, acá no hacen esas cosas ni mucho menos tenemos un ladrón en el estudio...

Edith: -No sé... La última vez que li vi fue acá, en el estudio. Estoy desesperada, no me puedo concentrar, chicos.

El programa continuó su curso con normalidad hasta los minutos finales, que Edith Hermida volvió a usar el teléfono de Tamara Pettinato para llamar a su celular perdido o robado y la atendió un hombre.

La charla quedó inconclusa y la panelista terminó el programa sin tener su celular en su mano.