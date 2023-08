Tras representar a los padres de Fernando Báez Sosa en el juicio en el que se condenó a casi todos los rugbiers responsables de la muerte del joven, ahora Fernando Burlando asumirá el mismo rol con la madre de Morena Domínguez, la nena de 11 años asesinada en Lanús por motochorros.

Fernando Burlando (foto: CEDOC)

Desde el estudio que lidera Burlando, le confirmaron a TN que la pareja de Barby Franco asumirá la representación de María, la mamá de Morena, que en estos momentos se encuentra en Salta, donde fue a bautizar a su bebé de 5 meses.

La mujer habló Con varios medios en esa provincia y contó que esta mañana la llamaron de urgencia del colegio al que iba la menor para informarle del ataque, aunque la nena todavía estaba viva.

LA MAMÁ DE MORENA DENUNCIÓ QUE FAMILIARES DE LOS ASESINOS DE SU HIJA LA AMENAZAN POR TELÉFONO

“Estaba durmiendo y me llaman del colegio para decirme que Morena estaba mal, que la habían asaltado”, contó la mujer en A24. Más tarde, María contó que está recibiendo amenazas desde Buenos Aires y que el supuesto padre de la víctima no es tal.

“El que está declarando no es el padre”, reveló María, que adujo que se enteró porque lo vio en los noticieros. “Estoy muy mal, shockeada”, dijo María, que fue interrumpida por un familiar que le avisó que a las 19 debía tomar un vuelo hacia Buenos Aires.

María, la mamá Morena Domínguez (foto: captura TN)

“Pido justicia por mi hija, no me la van a devolver más. Solo eso, justicia. Nada más. Es un momento muy duro, no lo puedo creer. Ayer estaba hablando con ella y hoy pasa esto”, dijo al mediodía María, en diálogo con A24.

