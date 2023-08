A poco de que se conociera que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul le pusieron punto final a su historia de amor, en Socios del Espectáculo aseguraron que el papá de la cantante, Alejandro, estaría triste por esta ruptura.

“El que está depresivo es Alejandro Stoessel”, lanzó Rodrigo Lussich, en el programa de eltrece, dejando en claro que el productor no estaría pasando un buen momento con la decisión que tomaron la cantante y el futbolista.

“Él quería la relación con De Paul”, agregó el presentador. A lo que Nancy Duré destacó que no siempre habría sido visto con buenos ojos la llegada del ex de Camila Homs –con quien tiene a sus hijos Bautista y Francesca- a la vida de la joven: “Al principio no le gustaba la relación con De Paul, vamos a decir la verdad. Era por la exposición”.

Filtraron un video de Rodrigo De Paul ¿hablando de Tini Stoessel tras la separación?

Luego de las repercusiones que despertó la separación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, se difundió un video donde se ve al exfutbolista hablando y las especulaciones sobre si se estaba refiriendo a la cantante no tardaron en llegar.

“Lo de los nenes, le podés decir que sabés que es mentira. Decile que los nenes la adoran a ella”, se escuchó decir en el posteo que compartió el periodista Gustavo Méndez en su perfil de Instagram @mecomprendezmendez.

Según comentó Gustavo, esta conversación se habría producido en México, donde se encontraba el deportista junto al Atlético Madrid: “El barbero de De Paul, en México, grabó esto de forma ‘casual’ mientras De Paul mandaba un audio con tono tristón, ¿será armado?”, indagó en la red social.

Las imágenes muestran a De Paul de espaldas, mandando un audio desde el Hilton Monterrey Nuevo León, en donde se estuvo hospedando junto a sus compañeros mientras llevan adelante la pretemporada.