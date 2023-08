A principios de este año, cuando la crisis de 2011 había quedado atrás y la convivencia entre Wanda Nara y Maxi López marchaba bien, la modelo abrió una cuenta en la red social Keek, donde mostraba la intimidad con su esposo.

El compilado que ilustra esta nota reúne varios videos de 30 segundos tomados en una misma semana, y muestra sin filtro las picantes ironías que intercambiaban los papás de Valentino, Constantino y Benedicto, mientras Wanda intentaba grabar algún mensaje para sus seguidores.

Pero el dato relevante es que hace siete meses, Wanda dejó de subir videos. Luego llegaría la nueva crisis y la separación que por ahora no llegó a Tribunales.

A continuación, algunos desopilantes diálogos que quedaron registrados en Keek.

Wanda: -"¡Hola! Llegué a casa, estoy muy cansada".

Maxi: -"Rompiendo las bolas, mal. Insoportable".

Wanda: -"(risas) Estamos a punto del divorcio, por tramitar... Pero obviamente mi marido está en uno de los momentos más difíciles, claves de la relación: con su joystick en la mano y sus carreritas de auto. ¿Qué más puedo decir? Los niños están acostados… Tengo que subir el video de todas las noches”.

Maxi: -"¿Para quién, Wanda? Si vos tenés cinco seguidores… No Wanda, malísimo, es un desastre. ¿Qué éxito tiene tu Keek si son cuatro, boluda? Son vos, tu papá, tu mamá, tu hermana y el novio, nada más".

Wanda: -"Maxi dice que solo me siguen mis familiares, ja, ja. Mi hermana sí está, obviamente, porque ella me dijo que me haga el Keek, pero no somos todos familia. Para información tuya, marido… Quiero decirles que soy un poco desastrosa con Keek, no lo entiendo mucho. Pero bueno, nada, estoy muy agradecida. Cada vez somos más".

Maxi: -"Siempre decís 'bueno, nada', 'bueno, nada'. Qué pelot... vos y el Keek, el teléfono ese del ort…, bolud…. Metételo en el cu…".

Wanda: "(Risas) ¡Qué ordinario! ¡Ja, ja, ja! Bueno, nada...

Maxi: -"¡Lo dijiste otra vez!".

Wanda: -"¡Ja, ja, ja! Bueno, nada..."

Maxi: -"¡Otra vez!"

Wanda: -"¡Bueno, pero no me lo digas porque lo vuelvo a decir! A ver si me equivoco y lo mando...".

Al otro día:

Wanda: -"Bueno, les voy a decir la verdad. Esto (Keek) me resulta muy difícil porque tenés que enfocarte bien, hablar y saber lo que estás diciendo, que no es muy fácil porque soy rubia. Y después, nada. Mi marido dice que digo muchas veces lo mismo y no me doy cuenta, porque capaz que me pongo nerviosa y digo ‘bueno nada’ y todo eso, y no le gusta escuchar que diga esas cosas, que hable así. Quedo medio tarada".

Maxi: -"¡Sacame el teléfono, Wanda! Me rompe las pelotas que estés con el Keek, Wanda".

Wanda: -"¡Hola a todos! Estamos acá, en casa, recién llego. Mi marido está haciendo algo recontra interesante, por eso no lo puedo interrumpir. Está jugando a la Play Station y le rompe un poco la paciencia que yo esté acá al lado con el Keek. Y a mí me molesta más cuando entrás con el autito a los puentes porque se me apaga la luz en el celular".

La broma de Maxi

Pero para dejar en claro que, al menos en ese tiempo, las peleas eran sólo una forma de diversión para la cámara, Maxi hizo su propia bromita: "Hola amigos de Keek, este es mi primer Keek, es el más importante, porque mi mujer se durmió y yo me estoy tomando el palo al boliche que tengo acá al lado. Parece que la droguita en la Coca-Cola funcionó bárbaro. Mi mujer duerme perfectamente… Uuuh, la put… madre. Falló, Wanda se despertó". Mirá:





Mar 20, 2013 | Maxi se escapa por la ventana Wan duerme como un Angelito by wanditanara on Keek.com