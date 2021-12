¡Le empezó a caer sangre del techo! Escalofriante relato de Andrea Taboada en LAM: "Era del vecino"

A pocas horas de que Los Ángeles de la Mañana culmine su ciclo, Ángel de Brito le dio la palabra a Andrea Taboada, quien sorprendió a todas las angelitas al dar a conocer la escalofriante experiencia que tuvo en su casa ¡luego de que le empezara a caer sangre del techo!

Todo comenzó cuando el conductor hizo un delanto de lo que después dijera en detalle su panelista: “No saben lo que le pasó a Taboada. De repente estaba en su casa y de su techo, como si fuera El Exorcista, empezó a caer sangre. Había una grieta en su techo", comenzó diciendo De Brito.

Fue entonces que Andrea continuó­: "Porque hace un par de meses, el señor de arriba llenó la bañera, se fue a comprar y se olvidó la canilla abierta, entonces comenzó a caer agua y quedó eso”.

Y sobre el extraño hecho, explicó: “Entro a casa, veo gotas de sangre y lo primero que hice fue llamar a seguridad. Después recuerdo que una vecina me había dicho que había fallecido un señor en el piso de arriba, el mismo que había dejado la bañera”.

“Lo encontraron desplomado en el living, tenía algún derrame. Tardaron cuatro días en encontrarlo y se lo llevaron el martes recién porque hicieron todo el peritaje. Era mucha sangre", añadió.

Y cerró, visiblemente preocupada: "Obviamente que me asusté mucho, los de la administración ya están al tanto, van a limpiar y después van a tener que pintar. Ayer, cuando lo vi, dije ‘esto es una mala señal’, no me puede estar pasando".

