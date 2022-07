Ximena Capristo reveló una violenta situación que vivió durante su casting para GH 2001con su ex: "Hubo cachetazo"

A semanas de que se confirmara que Gran Hermano volverá a la pantalla, Ximena Capristo recordó una violenta situación que atravesó el mismo día que hizo el casting para la edición 2001.

La pareja de Gustavo Conti reveló que cuando la producción del reality fue a su casa a grabar le tocó timbre su ex, de quien se había separado meses atrás.

Por primera vez, se animó a contar lo mal que la pasó con esa persona mientras el equipo de producción intentaba grabar material para el ciclo.

XIMENA CAPRISTO CONTÓ LA VIOLENTA SITUACIÓN QUE VIVIÓ EN EL CASTING DE GH 2001

"Yo me había peleado un par de meses antes de ingresar. Pero el día que vinieron los del casting a grabar, porque ya me habían preseleccionado, me cayó mi ex a casa. Fue una situación rarísima, horrible, que nunca la conté".

"Tenía un micrófono puesto. Estaba en mi cuarto contando mis sueños, de quien era yo, bla... Yo ya estaba adentro y me iban a abrir la valijita para decirme que había ingresado a la casa de GH. Fue ahí que cae mi ex, nunca lo conté, estaba con el micrófono y hubo un problemilla".

"Un productor nos vino a preguntar si estaba todo bien. Escaló y hubo insulto, cachetazo". G-plus

"Estaban todos con las cámaras en mi cuarto, pero esto pasó en la cocina. Mi mamá a los gritos. Y si vos tenés el micrófono enchufado, se escucha. Un productor nos vino a preguntar si estaba todo bien. Escaló y hubo insulto, cachetazo":

"Yo no tenía un 144 para llamar en 2001. No existía en ese momento. Una cosa que quedó ahí y ahí decidí que hasta ahí había llegado. No fue fácil. Nos habíamos separado hace varios meses", rememoró Ximena, angustiada, en diálogo con el programa radial Todo Pasa.

Si sufrís, sufriste o conocés a una persona víctima de violencia de género, podés comunicarte todos los días y de forma gratuita con la línea 144.