Verónica Llinás contó las experiencias que vivió en contacto con ovnis: "Los vi más de una vez"

Dispuesta a hablar de todo, Verónica Llinás visitó a Jey Mammon en Los Mammones (América) y sorprendió al conductor al revelarle que en más de una oportunidad vio ovnis (objetos voladores no identificados).

Ante la mirada atónita de Jey, la actriz recordó la noche en la que vio el objeto volador. "Los vi más de una vez. No había luna, era todo estrellas. Estaba todo oscuro y no había luces cercanas. De pronto, digo 'mirá un satélite'. Se quedó quieto y empezó a hacerse grande", contó.

Divertida, hizo una aclaración: "¡No habíamos consumido nada!". Y remarcó que sintió mucha alegría al ver el objeto luminoso. "Me dio un ataque de felicidad y empecé a decir 'vienen para acá'. Me dio alegría... Se ve que me vieron porque se achicó y se fue en diagonal", sumó.

Y cerró contando que también vio un ovni en el Unitorco, un cerro que está en el centro de Argentina, en la provincia de Córdoba.

