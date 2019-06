Quebrado por la muerte de su compañero y amigo, Sergio Gendler, el conductor de TN Sergio Lapegüe no pudo evitar quebrarse. El periodista deportivo falleció esta madrugada a los 53 años debido a un cáncer de intestinos.

Lapegüe contó la valiente y romántica decisión de Gendler, meses antes de morir. “Me pongo a pensar porque convivir en la radio es una relación muy íntima porque uno habla de su vida, de su familia, de lo que te pasa”, comenzó el conductor, sobre su vínculo con el periodista en La 100, donde trabajaban juntos.

“El año pasado, o principios de este año, me contó ‘este año me caso’. Porque él convivía con Nancy (Lescano). Y ahora me pongo a pensar que él ya sabía lo que tenía y decidió casarse. Y no sé si lo pudo hacer porque la enfermedad en febrero comenzó a atacarlo muy fuerte”, reveló Lapegüe.

El querido periodista deportivo era padre de cuatro hijas: Bárbara (18) e Ivana (16), de su primer matrimonio, y Malena (7) y Agustina (5), con su actual pareja.

