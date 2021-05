La tremenda lesión de Débora Plager a días de su debut en La Academia: "Me duele hasta respirar"

A tres días de su esperado debut en La Academia, el reality de baile de ShowMatch (eltrece), Débora Plager hizo un mal movimiento en uno de sus ensayos y se lesionó fuerte. ¿Qué le pasó? Se fisuró una costilla.

"Tuve un problemita hoy, la verdad... Me fisuré una costilla. Es muy doloroso, un dolor que nunca había sentido antes porque a uno le duele hasta respirar”, expresó en su pase radial con el periodista Nelson Castro.

Entonces, Débora reveló qué le dijeron los médicos y cómo está tratando la fisura: "Tengo una faja. Yo había cometido el error de tomar algún analgésico fuerte en estas últimas 24, 48 horas. Y no advertí que tal vez eso ya estaba en proceso... Me dijeron 'no tomes nada más' porque el dolor te enseña cuáles movimientos no hacer”.

Y cerró dando el diagnóstico súper preciso que le comunicaron los médicos. "Sé cuál es, la intercostal entre la 9 y la 10”, concluyó revelando cuál costilla se fisuró.