Susana Giménez contó una desopilante anécdota en su mansión de Punta del Este con su carrito de golf.

Susana Giménez habló de todo en diálogo con Red Flag, el nuevo programa de Luzu TV, y sorprendió al contar una desopilante anécdota que tuvo lugar en su mansión de Punta del Este.

Para sorpresa de Grego Rossello, uno de los integrantes del programa, a Susana se le cayó su carrito de golf, con el que recorre su propiedad, ¡a su espectacular lago!

"No sabés: se me cayó el carro del golf al lago. ¡Ahora me tengo que comprar otro!", exclamó Susana, entre risas.

POR QUÉ A SUSANA GIMÉNEZ SE LE CAYÓ EL CARRO DE GOLF AL LAGO

Con humor, Susana Giménez relató: "Estábamos con Dolores Mayol, mi secretaria, y dije: ‘Vamos a darles de comer a los pescados y a los gansos. Llevo la comida y dejé el carro. Le dije: ‘Esperame acá que ya vengo’. Y el carro se empezó a mover”.

"En vez del freno apretó el acelerador y se fue al medio del lago. ¡Se cayó! Era divino", contó la diva.

"En vez del freno apretó el acelerador y se fue al medio del lago. ¡Se cayó!". G-plus

Y se despidió subrayando que, lamentablemente, su carrito de golf se estropeó.

"El carrito no andaba más, pero lo arreglamos. Perdimos los faroles y no tiene marcha atrás. Yo lo necesito para hacer correr a los perros porque si no se vuelven gordos”, concluyó.