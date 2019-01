Sabrina Rojas y la explicación de por qué negó la separación de Luciano Castro tras el hackeo a sus redes

Con la separación de Sabrina Rojas (38) y Luciano Castro (43) confirmada por sus protagonistas, las preguntas sobre el misterioso hackeo a sus Instagram volvieron a salir a la luz, dada la gravedad de los mensajes que aparecieron en la red social de la actriz, en los que hablaban de violencia de género, sin dar nombres masculinos.

En diálogo por WhastApp con la actriz, Ángel de Brito le consultó por la separación, luego de que ella le negara una crisis a fines de diciembre.

"Con todo ese quilombo (del hackeo), si te decía que estábamos separados iban a hacerse mil fantasías. Y la verdad es que estamos en Mar del Plata, viviendo juntos y bien, pero separados". G-plus

"Le pregunté qué pasó con lo que me dijo la semana pasada, donde me desmentía todo tipo de crisis", comenzó diciendo el conductor de Los Ángeles de la Mañana, introduciéndose en su charla con Sabrina. Y ella le respondió: "Sí, es cierto (me separé). No estoy para hablar, por lo menos en lo inmediato... No pasó nada puntual, la vida, el desgaste, pero no pasó nada puntual… Si hubo cuerno, no me enteré. No fue nada de eso. Te juro que fue la vida, el desgaste, la rutina".

Y Ángel acotó: "Ahora no sé si creerle, porque ya me mintió la vez anterior. Entonces, le pregunté ¿por qué me negó la crisis, la otra vez?". Fue ante esa reiterada consulta que Rojas explicó: "¿Qué vez, con lo del hacker? Porque con todo ese quilombo, si te decía que estábamos separados iban a hacerse mil fantasías. Y la verdad es que estamos en Mar del Plata, viviendo juntos y bien, pero separados".