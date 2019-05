El reflexivo mensaje de Chino Leunis tras un susto en su salud: "Escuchemos al cuerpo lo más que podamos"

Su cotidianidad es intensa, además de conducir Morfi, todos a la mesa por Telefe, Chino Leunis es un apasionado del deporte. El runner, cuando no está al frente de su programa, está corriendo maratones o asistiendo a eventos de su agitada agenda. Si bien le gusta sentirse y mostrarse siempre activo, su cuerpo le puso un freno y tuvo que parar.

El conductor sufrió un virus estomacal que le impidió que continuara realizando con normalidad sus actividades diarias. Tras haber hecho reposo, recuperado, compartió una selfie en Instagram anunciando su vuelta a la televisión. "Mañana vuelvo al ruedo... ¡Ya recuperado! Necesité parar 48 horas", comenzó diciendo.

"Escuchemos al cuerpo lo más que podamos, para que no sea necesario que este 'nos pare'. Acepto que me cuesta poner límites, tengo que cuidarme un poco más". G-plus

Leunis se mostró sincero y compartió una sentida reflexión, ¿qué aprendió del susto que lo obligo a frenar? "Sería bueno que escuchemos al cuerpo lo más que podamos, para que no sea necesario que 'nos pare' de esta manera. Acepto que me cuesta poner límites, tengo que cuidarme un poco más. Les aseguro que aprendí la lección. Y ustedes, ¿saben poner límites cuando les piden cosas y ya no dan a basto? Seamos buenos con nosotros mismos", expresó.

¡A cuidarse!

