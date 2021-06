Paula Chaves habló a fondo de la cesárea que tuvo con su hija Olivia: "El equipo médico me llenó de miedos"

Paula Chaves es una de las fieles defensoras del parto respetado. Cada vez que puede, remarca la importancia de que la persona gestante pueda elegir cómo dar a luz y sentirse acompañada tras haber tomado la decisión, siempre guiada por un equipo médico atento y amable.

Por eso, recibe muchas preguntas con respecto a este tema. Cuando Paula les dio a sus seguidoras la posibilidad de que le consultaran lo que quisieran a través de sus stories de Instagram, no le dio la espalda a la persona que quiso saber si tuvo cesárea con Baltazar.

Entonces, la conductora corrigió la consulta y aclaró que tuvo cesárea con Olivia, su hija mayor, y no con "Balta". Y contó por qué se sometió a la intervención quirúrgica.

"Tuve cesárea con Oli por falta de información, porque el equipo médico que me asistía me llenó de miedos y me guió a eso", aseguró.

Sin embargo, cerró remarcando el lado positivo de la experiencia. "Igualmente, amo mi cesárea. Fue el despertar. Oli es mi gran maestra", concluyó.