Pampita contó que un famoso actor de Hollywood se negó a sacarse una foto con ella: "Le pedí y me dijo que no"

Más allá de su fama y popularidad, Pampita es como cualquier persona: ella también es fanática y admira a otros súper famosos. En medio de una charla íntima con Leo Sbaraglia en su programa, Pampita Online, el actor recordó una película que filmó con un reconocido actor de Hollywood, Robert De Niro, y la conductora reveló una anécdota totalmente inesperada.

El actor, que trabajó en Luces Rojas -que se estrenó en 2012- con el star, confesó que deseaba sacarse una foto con él pero que le dio vergüenza pedírsela. La sincera declaración de Leo fue el puntapié para que Carolina relatara que ella sí se animó a pedirle una selfie... ¡pero el actor se negó rotundamente!

"No le pidas, porque yo le pedí y me dijo que no. No le gusta". G-plus

"No le pidas, porque yo le pedí y me dijo que no. No le gusta", lanzó, directa. Divertido, Sbaraglia concluyó: "¿De verdad? Uy, menos mal que no se la pedí... ¡Tuve intuición!".

