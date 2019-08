Pablo Echarri habló de la decisión de su hija de ser fiscal de mesa voluntaria en las PASO

Al igual que su mamá, Nancy Dupláa, y su papá, Pablo Echarri, Morena -la hija adolescente de la pareja- le presta suma atención a la política. Y se muestra atenta a lo que ocurre, con una posición activa.

Mientras muchas personas se fastidian cuando son convocadas a fiscalizar las meses en las elecciones, la joven quiso hacerlo voluntariamente. More fue fiscal de mesa voluntaria en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y su papá celebró su actitud.

"Me emociona la decisión y la convicción de muchos chicos de su edad y el espíritu comprometido". G-plus

"Es una alegría muy grande porque ella fue voluntaria. Me emociona la decisión y la convicción de muchos chicos de su edad y el espíritu comprometido. Cuando terminó la dictadura había mucho miedo, mi viejo me advertía que no me metiera en política o no desarrollara el compromiso cívico que tienen los chicos hoy", expesó el actor en diálogo con Cosa de minas, que se emite por AM 1300 La Salada.

Además, Echarri habló de los 15 puntos de diferencia que el Frente de Todos, fórmula que apoya e integra Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, le sacó a Juntos por el Cambio, el partido oficialista.

"Cuando uno se siente esperanzado, el sol brilla mas fuerte y los colores tienen más brillo". G-plus

"Lo que va a venir es una fuerza un tanto mas corrida hacia el centro. La esperanza mía no es que vuelve el kirchnerismo, sino que viene un modelo político absolutamente aggiornado con gente que no estaba o no estuvo nunca. Es una coalición muy amplia y podemos llegar a tener un muy buen resultado a futuro", explicó.