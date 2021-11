Nicki Nicole apuntó muy fuerte contra Diego Maradona: "¿Escucharías a un artista que es un maltratador?"

Muy contenta por estar pisando súper fuerte en el mundo de la música, Nicki Nicole dio una entrevista para hablar sobre su presente profesional pero en ese ida y vuelta sorprendió apuntando muy fuerte contra Diego Maradona.

La cantante estaba hablando sobre la violencia de género que la mayoría de las mujeres sufren al menos una vez en sus vidas cuando la periodista del diario El País le consultó por el Diez.

"Cuando murió Maradona, en España hubo polémica porque, aunque nadie ponía en duda que fuera un Dios del fútbol, se tocó poco el tema de que fue un maltratador. Desde aquí dio la impresión de que en Argentina no se llegó a abordar siquiera...", le dijo Raquel Peláez.

LAS DECLARACIONES DE NICKI NICOLE SOBRE DIEGO MARADONA

Entonces, Nicki se mostró de acuerdo con la comunicadora y aunque contó que jamás siguió a Maradona admitió que su familia sí.

"Lo veo así también. Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son", expresó.

"Me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta" G-plus

Y se despidió reivindicando su contundente opinión.

"Me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no", sentenció.