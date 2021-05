Natalie Weber reveló por qué renunció a Pampita Online: "Primero está mi familia"

Natalie Weber renunció a Pampita Online y su decisión sorprendió, especialmente porque se la veía muy a gusto en el programa que conduce Pampita. Sin embargo, un radical cambio en la profesión de su pareja y papá de sus hijos, Mauro Zárate, fue el motor para alejarse de la TV.

El futbolista ya no forma parte de Boca Juniors y al barajar la posibilidad de jugar en el exterior, la modelo dio un paso al costado del ciclo para centrarse en reconfigurar su día a día en familia.

"Se le cumplía un ciclo en el club y yo tenía trámites y cosas para hacer... Y después tal vez no iba a poder volver. Si por casualidad los planetas se alineaban y Mauro se quedaba, iba a avisar e iba a retomar porque era lo que había acordado con la producción, pero ahora no... Primero está mi familia”, afirmó en diálogo con el ciclo Esto no es Hollywood que conduce Fernanda Iglesias en Mucha Radio.

Además de remarcar que la salida de Mauro de su club es "definitiva", se mostró entusiasmada por la posibilidad de poder volver a vivir en otro país. "Estos tres años que estuvimos acá fueron como irreales porque desde que estoy con él siempre fui de irme de una ciudad a otra, estaba acostumbrada a la vida nómade. Lo veo como una experiencia de vida, es algo lindo; lugares nuevos que se conocen. Aunque con hijos es más complicado, pero el día de mañana es una experiencia que quedará como una anécdota linda”.

Y se despidió revelando que están pensando en instalarse en España o Estados Unidos. “Nosotros siempre dijimos que el día en que él se retirara no íbamos a vivir en la Argentina. Cuando volvimos al país, pensamos que quizá cambiábamos de opinión... Pero no es lo que sucedió. Nunca estuvo en nuestros planes instalarnos acá. No sé si ahora se va a dar de ir a esos lugares, no está confirmado pero Miami me encanta", sentenció.