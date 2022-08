Natalia Oreiro contó que habló con María Becerra por la polémica luego de que luciera su mismo look

María Becerra lució un flequillo muy cool, en punta, pero que no es nuevo; Natalia Oreiro ya lo había impuesto hace 22 años, en el 2000.

Muchos remarcaron que María presentaría como novedad una tendencia que Natalia impuso en la época que protagonizaba Muñeca Brava.

En este contexto, Nati reveló que a causa de este revuelo se mandó algunos mensajitos con su colega. ¿Qué se dijeron?

NATALIA OREIRO CHARLÓ CON MARÍA BECERRA TRAS LA POLÉMICA POR SU LOOK

“Ella me encanta. Me gusta seguir la moda de gente que, de repente, no tiene idea que yo me corté el pelo así. Porque yo no sé si María vio Tu Veneno. Por ahí no, y todo el mundo le empezó a decir".

"Igual, nos mandamos unos mensajes porque yo le tiré buena onda. Yo la sigo y me encanta su música y su estilo", expresó Natalia en diálogo con Pilar Smith, desdramatizando la situación.