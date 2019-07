Nancy Duré, angustiada por su sorpresiva desvinculación de Implacables: "Fue un shock"

La semana pasada, Nancy Duré (46) anunció en Twitter que ya no formará parte de Implacables, programa de espectáculo que conduce Susana Roccasalvo y en el que trabajó durante seis temporadas.

"Me desvincularon, sí. Pero no tuve ningún problema con Roccasalvo ni con el canal. Me dijeron que querían un recambio. Un bajón para mí, pero así es la tele", le dijo la periodista a Ciudad, movilizada por el despido.

"No es lindo, no me lo veía venir. Sí es verdad que mucha veces yo necesito esa patada en el traste para salir adelante y cambiar, aún teniendo un ciclo cumplido. Fue un shock". G-plus

En nota con Los Ángeles de la Mañana, Nancy dio más detalles de su inesperada salida del programa y no ocultó su angustia. "Me llamaron los productores, me explicaron la decisión de renovar el panel, que estaban muy conformes conmigo, con mi trabajo periodístico, pero que decidían cambiar, que posiblemente más adelante me tengan en cuenta para otro proyecto. Yo sé que todo el mundo está esperando que hable mal de Susana, pero con ella jamas tuve un problema. No solo fue buena compañera, sino que tengo que agradecerle a ella estos 6 años que trabajé en canal 9 porque ella me llamó".

Con la voz quebrada, la periodista confesó en TV que no esperaba esta abrupta salida de Implacables: "Pasé seis años hermosos trabajando en el canal. Por supuesto que no es lindo, no me lo veía venir para nada. Sí es verdad que mucha veces yo necesito esa patada en el traste para salir adelante y cambiar, porque me aquerencio mucho a los lugares, aún teniendo un ciclo cumplido. Fue un shock porque dije '¿qué hago ahora, para dónde salgo?'".