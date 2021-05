Morena Rial explicó por qué no viajó a Miami como su papá Jorge: "Mi hijo no tiene visa"

La polémica que se desató luego de que Jorge Rial viajara a Miami para vacunarse contra el covid tras haber criticado a colegas que habían hecho lo mismo, sigue a la orden del día. Por eso, los seguidores de Morena Rial no dudaron en preguntarle sobre este tema en el live que hizo en Instagram.

Súper sincera, la joven aseguró que a pesar de la pandemia le encantaría viajar a Miami para vacacionar. Sin embargo, un impedimento legal hace que permanezca en Buenos Aires. "¡Yo quiero ir! Pero todavía Francesco (su hijo) no tiene la visa...", comentó.

Si bien Morena aclaró que ese tema lo podría solucionar fácilmente, igualmente no sabría con quién ir y no la motiva viajar sola. "Y si bien él se podría quedar unos días con el papá, ninguno de mis amigos tiene visa. Así que para ir, sola no...", sentenció.