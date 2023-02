"Una montaña de dinero": cuánto cobró Wanda Nara por su nota en la TV italiana

Ahora salieron a la luz los detalles económicos del encuentro, que resultaron ser sorprendentes en lo que respecta al dineral que la rubia cobró por dar su testimonio exclusivo.

Juan Etchegoyen reveló que Wanda decidió aceptar la nota bajo una serie de condiciones.

“Hace unos días Wanda brindó un reportaje exclusivo a la Rai y déjenme advertirles que no lo hizo de buena persona, le habrían pagado una montaña de dinero”, comenzó revelando el conductor de “Mitre Live”.

Y prosiguió: “Lo que al medio le interesaba era tenerla a ella para hacer preguntas jugadas y profundas y obviamente hablar del tema Icardi, Wanda no puso muchas condiciones cuando vio lo que le iban a pagar”.

LA DESORBITANTE CIFRA QUE HABRÍA COBRADO WANDA NARA POR LA ENTREVISTA CON LA RAI

“El número que a mí me dan es impactante, una fuente importante europea me aseguro que Wanda cobró 30 mil euros por la nota, no era una nota tan esperada como en la época del Wanda Gate pero ella quería cobrar para hacerla y le ofrecieron eso después de negociar varios días”, agregó el conductor del programa.