Micaela Breque se casó con el músico James Rhodes: "Absolutamente enamorada"

Micaela Breque, la modelo que estuvo en pareja con Andrés Calamaro y ganó popularidad gracias al Bailando 2012, se casó con el reconocido pianista británico James Rhodes.

Súper contenta por haber formalizado su relación con el artista, con quien ya se había comprometido en 2020, Mica posteó en Instagram bellísimas imágenes de la boda y le dedicó a su marido un profundo mensaje.

"Unida a vos, amor mío, a nuestra aventura. Hoy no es el fin de nada, sino el comienzo de todo. Tras posponer la boda por circunstancias que tienen que ver con los tiempos en los que vivimos, hoy celebramos nuestro matrimonio porque simplemente no podíamos esperar. El año que viene será la fiesta", contó, súper ilusionada por esta etapa en pareja que ya comenzó.

Más sobre este tema Micaela Breque ya convive en España con su novio, James Rhodes: "Yo compartía casa con roommates y él me dijo 'voy a Madrid para que vivamos juntos, si ya vivís con desconocidos...'" Micaela Breque, enamoradísima de su novio pianista, 14 años mayor: "Sembrando recuerdos"

Y cerró elogiando a su pareja, haciendo hincapié en que se siente muy agradecida por tenerlo a su lado y que adora su forma de ser.

"Me he casado con el hombre al que le podría escribir una lista interminable de cualidades maravillosas, pero vamos... Que me he casado con la persona con el corazón más grande que he conocido en mi vida y de quien estoy absolutamente enamorada. Agradecida es poco”, cerró, muy tierna.

¡Felicitaciones!