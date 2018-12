Mauro Viale y el detrás de la entrevista con Juan Darthés: "Había un cuadro muy feo en la casa, no fue grato"

A casi dos semanas de entrevistar en exclusivo a Juan Darthés en A24, tras ser denunciado por violación por Thelma Fardin, cuando compartieron una gira de Patito Feo en Nicaragua, Mauro Viale hizo una autocrítica sobre la nota y dio detalles del difícil detrás de escena.

"Jamás elegí con tanto cuidado cada palabra. Yo imaginaba lo que iba a pasar conmigo. Yo le hago una pregunta con cuidado: 'La versión de Thelma...' y terminó ahí", comenzó diciendo el conductor, en dúplex con Pamela a la Tarde.

"Dije que no volvería a hacer la nota, por ahí exageré. Pero no fue grato. El panorama que encontramos cuando llegamos a la casa no fue bueno. Él dijo que estaba 'empestillado'. Estaba muy mal, pésimo".

Consciente de que Darthés lo escogió únicamente a él para romper el silencio, Viale expresó: "Yo no volvería a hacer la nota. Yo quería resignificarles a ustedes la conmoción que significó para nosotros esta nota... Cuando dice: 'La vamos a borrar', presumimos que iba a haber violencia física. Había un cuadro muy feo adentro de la casa. Él fue un caballero, ¿pero viste cómo son los hijos? Ellos plantean que querían borrar la nota y Darthés en un momento acepta".

Repasando sus propias palabras, el conductor aclaró: "Bueno, dije que no volvería a hacer la nota, por ahí exageré. Pero no fue grato. El panorama que encontramos cuando llegamos a la casa no fue grato. Él dijo que estaba ‘empestillado’, palabras de él. Estaba muy mal, pésimo. No vi a su mujer. Él bajó con sus dos hijos".

Actualmente, Juan Darthés se encuentra en Brasil y no volvió a hablar mediáticamente sobre la contundente denuncia que afronta de Thelma Fardin.