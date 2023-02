El look barbie girl de Lali González para ¿De qué signo sos?: "Me vine así, súper discreta"

Lali González se sumó a uno de los colores tendencia de la temporada de verano 2023 con un look en total pink para la conducción de este jueves de ¿De qué signo sos?.

La actriz paraguaya se lució una vez más frente a la pantalla de eltrece y no dudó en desfilar por todo el estudio para cada una de las cámaras.

“Me vine así, súper discreta para no llamar la atención y no opacar a mis invitados”, bromeó la conductora sobre su vestuario.

Más sobre este tema Lali González, íntima sobre su rol de conductora en ¿De qué signo sos?: "Este programa va a ser campeón del amor"

EL TOTAL PINK CON EL QUE LALI GONZÁLEZ BRILLÓ EN ¿DE QUÉ SIGNO SOS?

Lali González lució en esta oportunidad un vestido mini color rosa eléctrico con escote discreto, zapatos al tono, make up y pelo al natural.