Justin Bieber confesó que no tuvo sexo con su esposa antes del casamiento y explicó por qué

Después de una amistad de años, y de tres meses como novios, Justin Bieber (24) y Hailey Baldwin (22) se casaron en septiembre. Alejado de los escándalos y excesos, el cantante y la hija del actor Stephen Baldwin hablaron de todo con la revista Vogue.

En esa entrevista intimista, el canadiense aseguró que no tuvo relaciones con su pareja hasta después de casados y explicó que el motivo era controlar su adicción al sexo: "Creo que el sexo puede causar mucho dolor. A veces las personas tienen relaciones sexuales porque no se sienten lo suficientemente bien, porque carecen de autoestima. Las mujeres hacen eso, y los hombres también. Quería volver a dedicarme a Dios de esa manera porque realmente sentía que era mejor para la condición de mi alma. Y creo que Dios me bendijo con Hailey".

De todas formas, Justin Bieber admitió que se apresuraron a concretar la boda... para poder tener sexo.