José María Listorti apuntó contra los antivacunas que lo "escracharon": "Es un debate del medioevo"

José María Listorti había criticado con fuerza a los "antivacunas". Y tras mostrarse a favor de la inoculación para frenar el avance del coronavirus, un grupo de entre 15 y 20 personas fueron a buscarlo a la puerta de su trabajo para increparlo.

Lejos de quedarse en el molde, tras el "escrache" el conductor volvió a reivindicar la vacunación y a criticar con todo a estas personas que están en contra de la inoculación.

"Quería contarles que ayer a la salida de la radio fue un grupo de 15 personas antivacunas más o menos a hacerme un escrache con un megáfono para debatir el tema. Varias cosas para aclarar...”, dijo en Instagram.

Y se mostró en desacuerdo con la manera en la que lo increparon: "No se propone un debate de esa manera, yendo en patota 20 personas al trabajo de uno con un megáfono; es agresivo”.

Además, les hizo una aclaración: "Conmigo no tienen que debatir nada, no soy del ministerio de Salud, si están en contra vayan al ministerio a exponer porque están en contra y que el Gobierno decida, yo no tengo esa facultad”.

Acto seguido, contó por qué los argumentos de estas personas no le parecen "sólidos". "Que digan que no hay que vacunarse porque se te pega la cuchara en el cuerpo o que te cambia la genética no me parece un argumento sólido. Que conspiramos con el exterminio mundial, no me parece sólido. Entonces, es difícil debatir cuando no hay un argumento importante", dijo.

Y siguió: "Se basan en unos pocos científicos, yo me baso en lo que dicen cientos de miles de científicos a favor de la vacuna, los que están en contra son un grupo chiquito. Yo soy pro vacuna, analizar si vacuna sí o no es ir al medioevo. No hay que debatir, hay que vacunarse".

"Si todos fuéramos antivacunas y nadie se hubiera vacunado, imaginen el quilombo que tendríamos. Han dicho que no hay que usar preservativo porque el virus del HIV atraviesa la porcelana, se equivocó ese científico porque todos los científicos opinan lo contrario”, sumó, contundente.

Entonces, reforzó la idea de que vacunarse es cuidarnos a nosotros mismos pero también a los demás: "Hay que vacunarse, lo dicen los científicos. No te van a poner un chip a ver qué estás haciendo, no les importa. A nadie le importa dónde estás vos o dónde estoy yo, mirá si va a importar si estoy en el baño haciendo caca o en la cocina haciendo un souffle. No te va a crecer un cuerno, no nos están matando, esta comprobado que bajó la mortalidad cuanto mas gente se vacune".

Y se despidió pidiéndoles a los "antivacunas" que debatan con científicos y no con él. "Yo soy muy ignorante en el tema, como creo que lo son los antivacunas, no así no los científicos... Sino los que leen dos o tres informes y no están capacitados para debatir conmigo porque yo tampoco se nada del tema. ¡A vacunarse todo el mundo!”, cerró.