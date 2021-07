Jorge Rial habló de la posibilidad de volver a Intrusos: "Estoy afuera de todo"

Luego de su polémica renuncia a TV Nostra (América) tras haberse ido de Intrusos (América) para apostar a un ciclo de actualidad, Jorge Rial se alejó de la TV y regresó a los medio de la mano de la radio.

Actualmente, el conductor conduce con alegría Argenzuela (Radio 10). Sin embargo, Marcela Tauro cree que podría volver a Intrusos renovado y ponerse al hombro una nueva etapa del programa. Sin embargo, él descartó sin vueltas esta posibilidad.

"Me fui de la TV, estoy feliz, estoy muy bien en la radio. Y no hablo más de la TV. ¡Por ahora, hasta que vuelva! No estoy con ganas de volver. No a Intrusos, a la TV. Le agradezco a la la Tauro que me diga eso, la quiero y sé que lo dice desde el corazón, pero por ahora no. Estoy en la radio, estoy feliz. Y estoy afuera de la TV. Y cuando estoy afuera de la TV, estoy afuera de todo. Hasta de las declaraciones", explicó en diálogo con la revista Paparazzi.

Acto seguido, aprovechó el ida y vuelta para aclarar que quiere mucho a Marcela pero que no está de acuerdo con ella; él ya no volvería a Intrusos, ni siquiera a la TV.

"Con la Tauro no terminamos mal, terminamos bien. Cómo no la voy a llamar para hacer algo otra vez. ¡Nos conocemos hace 60 años! Ella dice esas cosas dede el cariño, yo la entiendo. Está todo bien, yo ya estoy afuera de la TV. Es más, no sé ni para qué me entrevistan. Soy un hombre de radio, no tengo nada que ver con la TV. Sean felices", sentenció.

¡Clarito!