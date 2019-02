Jorge Lanata, internado en la Fundación Favaloro: la palabra del periodista

La salud de Jorge Lanata (58) volvió a jugarle una mala pasada y el periodista permanece internado en la Fundación Favaloro desde el sábado por un cuadro de diarrea y fiebre persistente.

En diálogo con el diario Clarín, el propio Lanata contó: "Iban a darme de alta hoy (por el martes), pero la fiebre me volvió a subir y como me pasan suero, me quedé".

Por otra parte, Jorge bromeó por la versión de que padecía dengue: "Puede ser una intoxicación con antibióticos, gastroenteritis viral o dengue. Todavía no lo saben. No recuerdo haber estado en la selva, cualquier cosa aviso".

Una vez recuperado, Jorge Lanata debutará el 11 lunes de marzo en TN con un ciclo de entrevistas que irá de lunes a jueves a las 23.30.