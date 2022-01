Ivana Icardi confesó que vivió una crisis de pareja tras el nacimiento de su hija: "Tuvimos muchas discusiones"

A cinco meses de convertirse en mamá de la pequeña Giorigia, Ivana Icardi contó que atravesó una fuerte crisis de pareja con Hugo Sierra.

Cuando un seguidor le preguntó a través de Instagram Stories si se había separada de Hugo, a quien conoció en el reality Supervivientes, la hermana de Mauro Icardi abrió su corazón.

“Hemos pasado la peor crisis de pareja desde que volvimos de Supervivientes. Unos meses después de que naciera Giorgia tuvimos muchas discusiones. Hemos estado en todo momento juntos (aunque no lo mostremos siempre en redes), incluso en Navidad, del 18 al 28 estuvo con nosotras en Gran Canaria”.

Ivana relató cómo lograron atravesar el cimbronazo: “Fue en fin de año que decidimos tomarnos un respiro de toda la situación que nos tenía un poco hartos a los dos. Cuando volví a Palma, hablamos y solucionamos todo, dejándonos en claro que tenemos que poner los dos de nuestra parte si queremos que funcione”.

IVANA ICARDI HABLÓ DE CÓMO VIVE LA MATERNIDAD

Además, la ex Gran Hermano le contó a sus followers cómo siente su rol de madre de la pequeña Georgina.

“Para mí lo único que ha cambiado es que sé que tengo una responsabilidad tan grande como que la vida de una personita depende de mí, o sea que tengo que atenderla y no puedo hacer lo que me venga en gana en cualquier momento”.

“Es tan buena y lleva desde los 2 meses durante toda la noche que no me he visto muy trastocada. Además, me la llevo a todos lados y tengo la suerte de poder estar siempre con ella disfrutándola”, contó Icardi sobre su hija con Hugo.