La irónica definición de Jorge Rial sobre Marina Calabró: "Es la única mujer que me abandonó y volvió"

Cuando a fines de diciembre Jorge Rial se fue de vacaciones y dejó Intrusos solo él sabía que sería su última vez al frente del clásico de los mediodías, y que se abocaría de lleno a su anhelado programa periodístico de archivo. Aunque a horas de debutar con TV Nostra (lunes a viernes 20.30 por América), el conductor volvió a su viejo estudio para palpitar el ansiado estreno.

Allí se verá de nuevo con Marina Calabró, quien compartió con él Intrusos entre 2014 y 2018, y a quién Rial le dedicó un curioso y afectuoso elogio. “Tengo un equipazo, que vuelve conmigo. Es la única mujer que me abandonó y volvió”, bromeó Jorge con sarcasmo respecto de sus relaciones personales y profesionales.

“Todas las que me abandonaron no me quieren ver más. Pero ella volvió”, enfatizó Jorge Rial con una sonrisa irónica.

En esa misma sintonía, Marina Calabró había expresado su alegría ante Ciudad por regresar al ruedo con Rial: “Me tienta la posibilidad de volver a trabajar con Jorge porque hice cuatro años de Intrusos y lo pasé genial con él, tenemos una relación de confianza, respeto y es uno de los pocos conductores con los que me tiro a la pileta a laburar sin pensarlo. Sé cómo es, cómo trabaja y lo admiro. No podría ser panelista de alguien a quien no respete ni admire. También me encanta poder trabajar en el prime time de un canal”.