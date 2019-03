Personaje inclasificable, Silvia Süller sorprendió en Twitter con un insólito pedido a sus seguidores. “Llamado a la solidaridad: necesito 100 mil dólares para comprar mi departamento. Hace 33 años que entro en sus hogares, me quieren y los quiero. ¿Me ayudaría alguien? Sé que muchos colaboran en entidades anónimas. No es joda ni se me caen los anillos. Es solo algo de todo lo que les di", escribió.

"No soy pretenciosa. Solo estoy pidiendo auxilio. Dos ambientes, monoambiente, lo que sea en el barrio que sea. Si es en el centro, mejor porque siempre tuve auto. Lo vendí cuando me fui a Miami y no sé viajar en colectivo. ¡Estoy aprendiendo en subte por eso! Taxi no, es carísimo. ¡Gracias!”, agregó.